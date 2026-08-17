Agar Anak Tetap Nyaman, Ini 5 Hal yang Tak Boleh Dibiarkan saat Kumpul Keluarga

JAKARTA - Acara kumpul keluarga biasanya jadi momen yang menyenangkan. Anak bisa bertemu saudara, bermain dengan anak-anak lain, dan menghabiskan waktu bersama orang-orang yang mungkin tak mereka temui setiap hari.

Namun, acara seperti ini juga bisa membuat anak berada dalam situasi yang tidak nyaman. Terkadang, orang dewasa melontarkan komentar atau candaan tanpa menyadari seberapa dalam perkataan tersebut dapat memengaruhi anak. Ada juga orang tua yang meminta anak mengabaikan rasa tidak nyaman hanya demi menjaga perasaan orang lain.

Sebagai orang tua, melindungi batasan emosional dan fisik anak bukan berarti mengajarkan mereka untuk bersikap kasar. Justru, hal ini mengajarkan anak bahwa perasaan mereka penting.

Melansir Times of India, berikut lima hal yang sebaiknya tidak dibiarkan orang lain lakukan kepada anak saat menghadiri acara bersama keluarga atau lingkungan sosial.

1. Jangan Paksa Anak Memeluk atau Mencium Seseorang

Ketika seorang kerabat datang, mereka mungkin langsung meminta anak untuk memeluk atau mencium. Namun, anak bisa saja bersembunyi di belakang orang tua, menjauh, atau sekadar mengatakan tidak. Jangan memaksanya.

Anak seharusnya diberi kesempatan untuk menentukan apakah mereka ingin melakukan kontak fisik atau tidak. Sebagai gantinya, orang tua bisa menawarkan pilihan lain, seperti melambaikan tangan, mengucapkan salam, melakukan tos, atau fist bump.