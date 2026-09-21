Orangtua Sedang Sakit? Lakukan 8 Hal Ini agar Anak Tak Ikut Tertular

Orangtua Sedang Sakit? Lakukan 8 Hal Ini agar Anak Tak Ikut Tertular (Foto: Freepik)

JAKARTA - Ketika orangtua terserang penyakit menular, menjaga anak agar tetap sehat menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, interaksi antara orangtua dan anak biasanya berlangsung sangat dekat sehingga risiko penularan bisa meningkat.

Meski tidak selalu dapat mencegah penularan sepenuhnya, sejumlah langkah sederhana di rumah dapat dilakukan untuk menekan risikonya. Mulai dari menjaga kebersihan tangan hingga membatasi kontak fisik untuk sementara waktu.

Berikut sejumlah cara yang dapat diterapkan orangtua ketika sedang sakit yang dilansir dari Gleneagle.

Tips Jaga Anak saat Orangtua Sakit

1. Terapkan Etika Batuk dan Bersin

Saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau bagian dalam siku. Hindari menutupnya dengan telapak tangan karena tangan dapat menjadi media perpindahan kuman.

Setelah menggunakan tisu, segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir.

2. Rajin Mencuci Tangan

Kebersihan tangan menjadi salah satu langkah penting untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit di dalam rumah. Orangtua yang sedang sakit sebaiknya lebih sering mencuci tangan, terutama setelah batuk, bersin, atau membuang ingus.