Waspada Influenza A, Ini 5 Tips Jaga Imunitas Anak

JAKARTA - Orangtua perlu lebih memperhatikan kondisi kesehatan anak di tengah meningkatnya pembahasan mengenai Influenza A. Anak-anak, terutama balita, termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih karena daya tahan tubuhnya masih berkembang.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan terdapat peningkatan kasus Influenza A di sejumlah kota. Meski demikian, ia menyebut kenaikan kasus secara nasional belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dan masih dalam kondisi terkendali.

Aji juga menuturkan bahwa kasus yang ramai dibicarakan di media sosial banyak ditemukan pada anak-anak. Selain anak, balita dan lansia juga termasuk kelompok yang rentan terhadap infeksi influenza.

Karena itu, menjaga daya tahan tubuh anak menjadi salah satu langkah penting yang dapat dilakukan orangtua.

Tips Jaga Imunitas Anak

1. Berikan Makanan dengan Gizi Seimbang