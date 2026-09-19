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Waspada Influenza A, Dokter Ungkap Masker Medis Tak Boleh Dipakai Berulang

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |11:13 WIB
Waspada Influenza A, Dokter Ungkap Masker Medis Tak Boleh Dipakai Berulang
Masker. (Foto: Freepik)
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WASPADA Influenza A menjadi hal penting yang perlu diperhatikan masyarakat. Utamanya ketika penggunaan masker kembali banyak dilakukan.

Namun, tahukah Anda bahwa masker medis yang sudah digunakan tidak dianjurkan untuk dipakai berulang kali? Hal tersebut perlu jadi perhatian lebih, apalagi saat ini kasus influenza A tengah meningkat.

1.  Masker Medis Berfungsi untuk Filtrasi

Dokter Spesialis Anak dari Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Yogi Prawira, Sp.A, Subsp.ETIA(K), dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa penggunaan masker untuk membantu mencegah penularan influenza perlu dilakukan dengan tepat. Salah satunya dengan memperhatikan kondisi dan lama pemakaian masker.

Menurutnya, masker medis memang dapat digunakan sebagai salah satu perlindungan terhadap influenza. Namun, masker tersebut memiliki batas penggunaan dan tidak seharusnya digunakan seharian kemudian disimpan untuk dipakai kembali keesokan harinya.

dr. Yogi menjelaskan bahwa salah satu fungsi utama masker adalah melakukan filtrasi. Karena itu, kondisi masker sangat berpengaruh terhadap efektivitas penggunaannya. Ketika masker sudah basah atau lembap, kemampuan filtrasi masker menjadi tidak efektif.

“Sering kali panic buying ya, padahal mungkin peruntukannya akan berbeda antara yang buat abu vulkanik sama masker yang untuk influenza. Untuk influenza, salah satu yang kita rekomendasikan masker medis cukup, ya,” ujar dr. Yogi.

“Dan di bawah 2 tahun kita tidak merekomendasikan, jadi di atas 2 tahun sampai orang dewasa, itu kita rekomendasikan menggunakan masker,” lanjutnya.

2. Berapa Lama Masker Medis Bisa Dipakai Cegah Influenza A

Untuk masker medis, terdapat rekomendasi agar penggunaannya tidak terlalu lama. dr. Yogi mengatakan beberapa pihak menyarankan masker medis diganti setelah sekitar 4-6 jam.

“Kalau untuk berapa lamanya? Nah, masker itu kan sebenarnya fungsinya untuk memfilter. Pada saat dia sudah basah, lembab, maka fungsi filtrasinya itu sudah tidak efektif lagI sehingga ada beberapa yang disuruh menyarankan setelah 4 jam, 6 jam, itu masker medis itu sebaiknya diganti,” ucap dr. Yogi.

 

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Topik Artikel :
Flu Masker Influenza A Influenza
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