Mengapa Sudah Vaksin Influenza Masih Kena Flu?

JAKARTA - Mendapatkan vaksin influenza bukan berarti seseorang sepenuhnya terbebas dari risiko terkena flu. Meski sudah menerima vaksin, infeksi masih mungkin terjadi karena virus influenza terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Namun, vaksinasi tetap memiliki manfaat penting karena dapat membantu menurunkan risiko terkena influenza sekaligus mengurangi tingkat keparahan penyakit dan kemungkinan terjadinya komplikasi.

Mengenal Influenza

Melansir laman Bangkok Hospital, influenza atau flu merupakan penyakit pada saluran pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Dua tipe yang paling umum adalah influenza A dan B.

Influenza A mencakup subtipe seperti H1N1 dan H3N2. Virus ini dapat mengalami perubahan dan menyebar secara luas. Sementara itu, influenza B memiliki beberapa garis keturunan, termasuk Victoria dan Yamagata.

Penularan influenza dapat terjadi melalui percikan cairan pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, atau mengeluarkan ingus dan dahak. Risiko penularan dapat terjadi dalam jarak sekitar 1–2 meter.

Setelah virus masuk ke tubuh, gejala biasanya muncul dalam rentang 1–4 hari.

Siapa yang Berisiko Mengalami Flu Berat?