Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Kasus Influenza A pada Anak Meningkat, Kapan Harus Dibawa ke Rumah Sakit?

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |16:05 WIB
Kasus Influenza A pada Anak Meningkat, Kapan Harus Dibawa ke Rumah Sakit?
Anak flu. (Foto: Freepik)
A
A
A

KASUS influenza A merupakan salah satu infeksi saluran pernapasan yang mudah menular. Kini, kasus tersebut pun tengah mengalami peningkatan terhadap anak-anak.

Di Surabaya, misalnya, sejumlah rumah sakit melaporkan meningkatnya pasien dengan keluhan yang mengarah pada influenza. Direktur Utama RS Husada Utama Surabaya menyebut ruang perawatan anak dan instalasi gawat darurat di rumah sakit tersebut sempat penuh dalam sepekan terakhir, dengan mayoritas pasien merupakan anak-anak. 

Lantas, muncul pertanyaan soal kapan sebaiknya anak harus dibawa ke rumah sakit saat alami flu, termasuk influenza A? Pasalnya, ternyata anak yang terinfeksi influenza A tidak selalu harus menjalani perawatan di rumah sakit.

1. Kapan Anak Harus Dibawa ke Rumah Sakit?

Dokter Spesialis Anak dari Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Yogi Prawira, Sp.A, Subsp.ETIA(K), dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan, sebagian anak dengan kondisi ringan masih dapat menjalani perawatan di rumah. Terlebih, tidak semua kasus influenza A berkembang menjadi kondisi berat.

Anak umumnya masih dapat dirawat di rumah apabila kondisinya relatif baik. Orangtua dapat melihat apakah anak masih aktif, mau bermain, makan dan minum, serta masih mampu berinteraksi dan berkomunikasi seperti biasa.

Kondisi pernapasan juga menjadi salah satu indikator penting. Selama napas anak tidak cepat dan tidak terlihat tarikan pada dinding dada ketika bernapas, orang tua dapat melakukan pemantauan di rumah.

“Jadi karena tadi ini sangat menular. Sebagian apalagi kalau sudah divaksin, gejalanya tidak akan seberat kalau dia belum divaksin, maka tentu tidak semuanya harus dirawat di rumah sakit,” ujar dr. Yogi.

“Saat ini saja rumah sakit banyak yang penuh ya. Susah kita mencari ruang perawatan. Tapi kapan masih boleh dirawat di rumah? Tentu kalau anaknya masih aktif, masih mau main. Masih mau makan, minum gitu ya. Kemudian napasnya tuh enggak cepat. Enggak ada tarikan dinding dada. Masih bisa berinteraksi, komunikasinya oke. Apalagi kalau pas demamnya turun,” lanjutnya.

2. Waspadai Sesak dan Napas Cepat

Salah satu tanda bahaya utama pada influenza A adalah gangguan pernapasan. Orangtua perlu memperhatikan apakah anak bernapas lebih cepat dari biasanya atau tampak mengalami sesak.

Untuk melihat adanya penggunaan otot bantu napas, pakaian anak dapat dibuka. Dengan begitu, gerakan dada dan perut terlihat lebih jelas.

Tarikan dinding dada dapat terlihat di sela-sela iga maupun pada area antara dada dan perut ketika anak bernapas. Jika gangguan pernapasan semakin berat dan kadar oksigen menurun, bibir atau bagian dalam mulut anak dapat terlihat kebiruan. Kondisi ini merupakan tanda bahaya yang membutuhkan pertolongan medis segera.

“Nah, tapi juga harus hati-hati. Orangtua yang paling penting adalah memantau tanda bahaya. Apa saja itu? Pertama karena dia menyerangnya saluran pernapasan, tentu tanda ini adalah tanda sesak ya.  Napasnya cepat,” jelas dr. Yogi.

“Kemudian kalau pas napasnya cepat itu, kita coba buka bajunya dan kita lihat apakah ada penggunaan otot bantu napas. Jadi secara kasat mata kita akan melihat ada tarikan nih. Misalnya di sela-sela iga atau antara dada dengan perut ya. Kalau bisa, kalau misalnya sampai mengalami sesak dan kadar oksigennya turun, akan kelihatan bibirnya itu atau bagian businya kelihatan kebiruan,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/482/3232791/essensial_oil-imv2_large.jpg
Cara Menggunakan Minyak Esensial untuk Membantu Meredakan Gejala Flu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/13/298/3212202/kunyit-Rjs6_large.jpg
5 Minuman Herbal untuk Redakan Flu saat Cuaca Tak Menentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/482/3196480/influenza-JFUV_large.jpg
Kabar Baik! Tren Influenza A Subclade K Menurun di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/482/3194595/super_fli-k2F7_large.jpg
Ini Daftar Kelompok Orang yang Paling Rentan Kena Super Flu Subclade K
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/482/3194115/vaksin-DY9R_large.jpg
Heboh Super Flu, Jenis dan Harga Vaksin Influenza di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/298/3194097/flu-cBij_large.jpg
7 Makanan Ini Bisa Bantu Sembuhkan Flu Lebih Cepat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement