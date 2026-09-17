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Benarkah Posisi Tidur Tengkurap Punya Efek Buruk untuk Tubuh?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |11:05 WIB
Benarkah Posisi Tidur Tengkurap Punya Efek Buruk untuk Tubuh?
Ilustrasi posisi tidur tengkurap. (Foto: dok Pexels/Miriam Alonso)
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JAKARTA - Posisi tidur ternyata bisa mempengaruhi kualitas istirahat dan kondisi tubuh ketika bangun. Tak heran jika banyak orang mencari tahu posisi tidur yang paling baik, mulai dari telentang, menyamping, hingga tengkurap.

Namun, apakah benar ada satu posisi tidur yang paling ideal untuk semua orang?

Melansir British Vogue, para ahli mengatakan, sebenarnya tak ada satu posisi tidur yang paling baik untuk semua orang. Posisi yang tepat bergantung pada kondisi tubuh, kenyamanan, serta masalah kesehatan yang mungkin dimiliki seseorang. 

Nah, daripada terlalu memikirkan posisi tidur yang dianggap paling benar, justru kamu harus memperhatikan kondisi tubuh saat bangun.

Jika seseorang bisa tidur sepanjang malam tanpa sering terbangun dan tak mengalami rasa sakit, posisi tidurnya kemungkinan sudah cukup nyaman. Sebaliknya, leher kaku, bahu pegal, atau tubuh terasa tak nyaman ketika bangun bisa menjadi tanda bahwa posisi tidur atau perlengkapan tidur perlu diperhatikan kembali.

      
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