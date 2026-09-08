Posisi Tidur yang Baik untuk Jantung, Benarkah Miring ke Kiri Paling Sehat?

JAKARTA - Tidur bukan sekadar waktu untuk mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian. Saat tidur, tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, termasuk jantung dan pembuluh darah.

Bagi orang dengan penyakit jantung, mendapatkan tidur yang berkualitas menjadi semakin penting. Namun, ternyata posisi tidur juga dapat memengaruhi kenyamanan, pernapasan, hingga munculnya gejala tertentu.

Lalu, posisi tidur seperti apa yang paling baik untuk jantung?

Melansir Hindustan Times, Dokter Bedah Kardiotoraks, dr. Saurabh Juneja, mengatakan tak ada satu posisi tidur yang bisa dianggap paling baik untuk semua orang dengan penyakit jantung. Posisi yang ideal bergantung pada kondisi jantung, gangguan pernapasan, serta gejala yang dialami masing-masing orang.

Tidur Menyamping Bisa Lebih Nyaman

Ilustrasi posisi tidur yang baik untuk jantung. (Foto: dok Magnific/diana.grytsku)

Bagi sebagian orang dengan penyakit jantung, tidur menyamping dapat menjadi pilihan yang cukup nyaman. Posisi menyamping, termasuk ke sisi kiri, memang sering dianggap baik untuk jantung. Namun, bukan berarti posisi ini otomatis menjadi pilihan terbaik untuk semua pasien.