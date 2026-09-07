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Kurang Tidur Bahaya Buat Kesehatan, Bisa Sakit Stroke hingga Diabetes

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |23:10 WIB
Kurang Tidur Bahaya Buat Kesehatan, Bisa Sakit Stroke hingga Diabetes
Kurang Tidur Bahaya Buat Kesehatan, Bisa Sakit Stroke hingga Diabetes (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Tidur bukan sekadar waktu bagi tubuh untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Kualitas dan durasi tidur turut berperan dalam menjaga kesehatan fisik maupun mental. Jika seseorang terus-menerus tidur dalam waktu yang kurang, berbagai masalah kesehatan dapat muncul dan memengaruhi kualitas hidup.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) menyebutkan, orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 7-9 jam tidur setiap malam. Kebutuhan tersebut dapat berbeda pada setiap individu, tetapi tidur yang terlalu sedikit secara terus-menerus sebaiknya tidak dianggap sebagai kebiasaan yang normal.

Melansir Health Partners, kurang tidur atau tidur yang sering terputus dikaitkan dengan sejumlah risiko kesehatan, di antaranya:

  • Tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan stroke.
  • Kelebihan berat badan atau obesitas.
  • Diabetes.
  • Kecemasan, depresi, serta perubahan suasana hati seperti mudah tersinggung.
  • Gangguan koordinasi yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan.
  • Kesulitan mengingat, berkonsentrasi, dan mempelajari informasi baru.

Tidur bahkan kerap disebut sebagai salah satu fondasi utama kesehatan bersama dengan pola makan bergizi dan aktivitas fisik. Ketiganya perlu dijaga secara seimbang untuk mendukung kondisi tubuh secara optimal.

Kurang Tidur dan Kecemasan Saling Berkaitan

Masalah tidur dan kecemasan dapat muncul secara bersamaan sehingga tidak selalu mudah menentukan kondisi mana yang lebih dulu terjadi. Kecemasan dapat membuat seseorang sulit tidur, tetapi gangguan tidur yang berlangsung dalam waktu lama juga dapat memperburuk kondisi psikologis.

      
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