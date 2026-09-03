6 Biang Kerok yang Bikin Orang Susah Tidur Tiap Malam

JAKARTA - Sudah berusaha tidur lebih awal, tetapi tetap sulit terlelap? Masalahnya mungkin bukan sekadar kebiasaan bermain ponsel sebelum tidur. Tuntutan pekerjaan, urusan keluarga, kondisi kesehatan, hingga tekanan finansial ternyata dapat membuat seseorang sulit mendapatkan tidur yang berkualitas.

Kondisi kurang tidur cukup umum terjadi. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) menyebut sekitar satu dari tiga orang dewasa di Amerika Serikat tidak memenuhi rekomendasi tidur setidaknya tujuh jam setiap malam.

Melansir laman prevention, survei yang dilakukan American Academy of Sleep Medicine (AASM) terhadap lebih dari 2.000 orang dewasa menemukan sejumlah faktor yang dianggap mengganggu kemampuan seseorang untuk memperoleh tidur yang cukup.

Berikut beberapa penyebab yang dapat membuat seseorang susah tidur.

1. Tanggung Jawab Keluarga

Hampir setengah responden atau 45 persen mengatakan tanggung jawab keluarga memberikan dampak sedang hingga besar terhadap kemampuan mereka mendapatkan tidur yang cukup.

Urusan mengasuh anak, merawat anggota keluarga, hingga berbagai pekerjaan rumah dapat membuat waktu istirahat berkurang. Bahkan ketika sudah berada di tempat tidur, pikiran mengenai tanggung jawab tersebut masih dapat membuat seseorang sulit rileks.