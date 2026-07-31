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Pelembap untuk Bayi Ternyata Bisa Pengaruhi Kualitas Tidur

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |20:05 WIB
Pelembap untuk Bayi Ternyata Bisa Pengaruhi Kualitas Tidur
Pelembap untuk Bayi Ternyata Bisa Pengaruhi Kualitas Tidur (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Kesehatan kulit bayi ternyata tidak hanya berpengaruh pada kelembapan kulit, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas tidur dan proses tumbuh kembangnya. Karena itu, menjaga lapisan pelindung kulit (skin barrier) tetap sehat menjadi salah satu aspek penting dalam perawatan bayi sejak dini.

Banyak orang tua menganggap penggunaan pelembap pada bayi hanya bertujuan menjaga kulit tetap halus. Padahal, menjaga kesehatan skin barrier atau lapisan pelindung kulit memiliki manfaat yang jauh lebih besar.

Salah satunya adalah mendukung kualitas tidur hingga tumbuh kembang anak. Dokter Spesialis Anak, dr. Ian Suryadi Suteja, M.Med.Sc., Sp.A., menjelaskan bahwa kulit bayi masih jauh lebih tipis dibandingkan kulit orang dewasa.

Kondisi tersebut membuat kulit bayi lebih mudah mengalami kekeringan, iritasi, hingga kemerahan apabila tidak dirawat dengan tepat.

“Pelembap bagi kulit bayi itu sangat penting. Karena jika skin barrier-nya bagus, anak tidak gampang terkena iritasi dan bisa tidur dengan nyenyak, sehingga hormon pertumbuhannya (growth hormone) juga berkembang dengan baik,” ujar dr. Ian, dikutip dari Gently Baby.

Perawatan Kulit Bayi

Ia menambahkan, anak yang memiliki riwayat alergi membutuhkan perhatian ekstra karena lapisan pelindung kulitnya cenderung lebih rentan mengalami gangguan. Perlindungan tersebut dapat dibantu dengan kandungan seperti ceramide, colloidal oatmeal extract, dan Lactobacillus ferment lysate.

“Bahkan bagi anak yang memiliki alergi, skin barrier-nya lebih rentan sehingga mudah mengalami iritasi atau kemerahan. Karena itu, dibutuhkan pelembap yang mengandung ceramide, colloidal oatmeal extract, dan Lactobacillus ferment lysate,” jelasnya.

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