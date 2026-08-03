Tidur Tanpa Bantal Bisa Jadi Solusi Masalah Tulang Belakang? Ini Penjelasan Dokter

Tidur tanpa bantal kerap dipercaya dapat membantu mengatasi nyeri hingga gangguan pada tulang belakang (Foto: Freepik)

JAKARTA — Tidur tanpa bantal kerap dipercaya dapat membantu mengatasi nyeri hingga gangguan pada tulang belakang. Namun, menurut dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, anggapan tersebut tidak bisa digeneralisasi karena manfaatnya bergantung pada bagian tulang belakang yang mengalami masalah.

Dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya, dr. Tirta menjelaskan bahwa efektivitas tidur tanpa bantal sangat ditentukan oleh lokasi kelainan atau cedera pada tulang belakang.

"Tergantung, tulang belakang tuh luas. Ada segmen servikal, torakal, lumbal, dan sakral," kata dr. Tirta.

Ia menjelaskan bahwa gangguan pada tulang belakang sangat beragam, mulai dari kompresi, fraktur, dislokasi, hingga hernia nukleus pulposus (HNP) atau saraf terjepit. Karena itu, menghilangkan penggunaan bantal tidak serta-merta menjadi solusi untuk semua kondisi tersebut.

"Jadi kalau dijawab masalah pada tulang belakang selesai dengan tidur tanpa bantal, itu tidak menjawab solusinya," ujarnya.

Manfaat Tidur Tanpa Bantal