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Erupsi Gunung Anak Krakatau, Menkes Budi Gunadi Ingatkan Cara Aman Bersihkan Abu Vulkanik

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |11:05 WIB
Erupsi Gunung Anak Krakatau, Menkes Budi Gunadi Ingatkan Cara Aman Bersihkan Abu Vulkanik
Cara membersihkan paparan abu vulkanik di rumah. (Foto: Freepik)
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ERUPSI Gunung Anak Krakatau membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin, pun memberitahukan cara aman bersihkan abu vulkanik.

Menkes Budi mengimbau masyarakat yang wilayahnya terdampak abu vulkanik agar tidak langsung menyapu abu dalam kondisi kering. Ada cara khusus yang perlu dilakukan dalam membersihkannya agar tak berdampak ke kesehatan.

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1. Cara Aman Bersihkan Abu Vulkanik

Menkes Budi mengatakan, abu vulkanik yang disapu saat masih kering berisiko beterbangan dan menyebar ke udara. Kondisi tersebut dapat meningkatkan kemungkinan abu terhirup oleh masyarakat saat proses pembersihan.

Karena itu, Menkes Budi menjelaskan masyarakat sebaiknya membasahi abu vulkanik terlebih dahulu menggunakan air bersih. Setelah abu dalam kondisi basah dan lembap, proses pembersihan baru dapat dilakukan.

"Kalau kita mau membersihkan abu, jangan disapu saat kering. Harus abunya disemprot dulu dengan air bersih agar basah supaya abunya tidak terbang ke mana-mana saat dibersihkan," ujar Menkes Budi dalam video yang diunggahnya di Instagram @bgsadikin.

"Baru sesudah basah dan lembap, kita bersihkan," lanjutnya.

 

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