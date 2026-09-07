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Kisah Shenina Cinnamon Usai Melahirkan: Comeback hingga Puji Kesigapan Angga Yunanda Jaga Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |10:05 WIB
Kisah Shenina Cinnamon Usai Melahirkan: Comeback hingga Puji Kesigapan Angga Yunanda Jaga Anak
Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda. (Foto: Instagram/@sheninacinnamon)
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KISAH Shenina Cinnamon menarik diulas. Dia akhirnya comeback usai melahirkan anak pertamanya bersama Angga Yunanda.

Momen Shenina kembali menghiasi dunia hiburan setelah menjalani masa cuti melahirkan anak pertamanya terjadi pada awal September 2026 ini. Berbagi cerita, Shenina ungkap kesigapan Angga Yunanda dalam menjaga anaknya.

Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda

1. Shenina Cinnamon Usai Melahirkan

Melalui unggahan Threads, istri aktor Angga Yunanda ini mencurahkan isi hatinya saat harus mulai beraktivitas kembali di luar rumah. Shenina mengaku perasaannya campur aduk karena harus berjauhan dengan sang putra, Segara Nadi Aksatama, meski hanya sebentar.

"Kemarin pertama kalinya kembali bekerja after melahirkan. Rasanya campur aduk banget, deg-degan ninggalin anak walaupun cuma sebentar," tulis Shenina Cinnamon, dikutip, Senin (7/9/2026).

Demi profesionalitas sekaligus ibu yang baik bagi si kecil, bintang film Penyalin Cahaya ini melakukan persiapan yang sangat matang. Shenina bahkan sampai menyewa kamar hotel yang lokasinya sangat dekat dengan tempat acara berlangsung.

Hal itu dilakukan Shenina agar tetap bisa memberikan ASI secara langsung (DBF) tepat sebelum dan sesudah bekerja. Beruntung, Baby Segara sangat kooperatif dan tidak rewel.

"Tapi Alhamdulillah Segara sangat pengertian. Sempet dbf sebelum event, lalu aku tinggal pas udah bobo terus ke venue. Aku booking kamar deket venue," ungkapnya lagi.

 

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