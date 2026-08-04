Angga Yunanda Ungkap Perjuangan Shenina Cinnamon saat Melahirkan: Kontraksi 13 Hari

AKTOR Angga Yunanda membagikan surat menyentuh untuk sang istri, Shenina Cinnamon, usai kelahiran putra pertama mereka, Segara. Lewat surat tersebut, Angga mengungkap perjuangan Shenina selama masa persalinan.

Shenina ternyata mengalami kontraksi selama 13 hari sebelum akhirnya melahirkan. Segara pun akhirnya lahir pada 20 Juli 2026.

1. Perjuangan Shenina Cinnamon saat Melahirkan

Melalui surat yang ditulis untuk Shenina Cinnamon, Angga Yunanda menceritakan perjalanan panjang menjelang kelahiran putra pertama mereka. Menurut Angga, mereka semula mengira Segara akan lahir pada 7 Juli.

Saat itu, Shenina sudah dibawa ke rumah sakit karena proses persalinan mulai berlangsung. Namun, proses persalinan belum berjalan sesuai harapan. Angga mengungkapkan bahwa pembukaan sempat bertahan hingga angka tiga pada 9 Juli.

“Proses kehadiran Segara ngajarin kita banyak hal, terutama tentang bagaimana takdir selalu bekerja dengan cara dan waktunya sendiri. Tanggal 7 Juli, kami kira hari itu akan jadi hari perjumpaan dengannya,” tulis Angga.

“Saat baru tiba di rumah sakit, hingga tertahan di pembukaan tiga pada 9 Juli,” lanjutnya.

Karena kondisi Shenina dan calon bayi dinyatakan sehat, tim medis memperbolehkan mereka kembali ke rumah untuk beristirahat sambil menunggu proses persalinan berkembang secara alami.

“Karena kamu dan Segara dalam kondisi yang sangat baik, setelah semua dinyatakan aman, kami diperbolehkan pulang untuk istirahat. Tidak ada indikasi apa pun dan belum ada intervensi medis yang dibutuhkan. Dokter dan tim yang begitu suportif benar-benar menjadi jangkar yang memberikan rasa aman bagi kami di masa tunggu tersebut,” tulis Angga.

Selama berada di rumah, Shenina tetap merasakan kontraksi yang datang silih berganti. Angga mengaku hanya bisa mendampingi dan menyaksikan perjuangan sang istri.

“Di rumah kontraksi hadir silih berganti, aku hanya bisa menggenggam tanganmu, menyaksikan pengorbanan luar biasa yang kamu berikan. Ragamu mungkin lelah, tapi semangatmu tidak pernah patah,” ungkapnya.

Setelah penantian selama hampir dua pekan, Segara akhirnya lahir pada 20 Juli. Angga bersyukur proses persalinan berjalan lancar.

“Hingga pada 20 Juli dunia menyambut kelahiran putra kami. Alhamdulillah proses persalinan berjalan cepat dan lancar,” ucap Angga dalam surat tersebut.