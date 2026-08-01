Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |11:09 WIB
Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis
Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Aktris Shenina Cinnamon membagikan kisah persalinan anak pertamanya yang berlangsung pada 20 Juli 2026. Melalui media sosial, ia mengungkapkan rasa syukur karena proses kelahiran berjalan lancar secara alami tanpa intervensi medis, sekaligus menceritakan momen emosional saat pertama kali memeluk sang buah hati.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Shenina bersama sang suami, Angga Yunanda, melalui unggahan di akun Instagram masing-masing. Dalam unggahan itu, pasangan tersebut juga memperkenalkan putra pertama mereka yang diberi nama Segara Nadi Aksatama.

Lewat unggahan yang sama, Shenina mengungkapkan rasa haru setelah menjalani perjalanan panjang selama masa kehamilan. Menurutnya, seluruh proses yang dilalui terasa sepadan ketika akhirnya dapat menyambut kelahiran sang putra.

“Segara, terima kasih telah memilihku menjadi mamamu. Perjalanan yang sangat panjang, namun setiap detiknya sungguh luar biasa berharga dan sepadan dengan segalanya,” tulis Shenina, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Pengalaman Melahirkan

Aktris berusia 27 tahun itu juga menceritakan pengalaman melahirkan secara alami tanpa intervensi medis (unmedicated birth). Ia mengaku bersyukur karena proses persalinan berlangsung cepat dan berjalan dengan baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/629/3201854/angga-Bvko_large.jpg
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Spill Gender Anak, Perempuan atau Laki-Laki Ya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/612/3155353/angga_shenina-tmKV_large.jpg
Angga Yunanda dan Shenina Ungkap Perbedaan saat Pacaran dan Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/612/3124886/potret_angga_yunanda_dan_shenina_cinnamon_umroh_habis_bulan_ramadhan_di_mekkah-Mvc8_large.jpg
Potret Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Umroh, Habis Bulan Ramadhan di Mekkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/612/3118591/intip_momen_manis_sahur_pertama_angga_yunanda_dan_shenina_cinnamon-3WZm_large.jpg
Intip Momen Manis Sahur Pertama Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/612/3114664/shenina_cinnamon_temukan_sosok_ayahnya_di_diri_angga_yunanda-2XKY_large.jpg
Shenina Cinnamon Temukan Sosok Ayahhnya Dalam Diri Angga Yunanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/194/3071026/shenina_cinnamon-gypW_large.jpg
Shenina Cinnamon Tampil Cantik di Busan International Film Festival 2024, Bikin Netizen Terpana
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement