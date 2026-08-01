Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis

Shenina Cinnamon Ungkap Rasa Syukur Bisa Lahiran Secara Alami Tanpa Intervensi Medis (Foto: Instagram)

JAKARTA – Aktris Shenina Cinnamon membagikan kisah persalinan anak pertamanya yang berlangsung pada 20 Juli 2026. Melalui media sosial, ia mengungkapkan rasa syukur karena proses kelahiran berjalan lancar secara alami tanpa intervensi medis, sekaligus menceritakan momen emosional saat pertama kali memeluk sang buah hati.

Kabar bahagia tersebut dibagikan Shenina bersama sang suami, Angga Yunanda, melalui unggahan di akun Instagram masing-masing. Dalam unggahan itu, pasangan tersebut juga memperkenalkan putra pertama mereka yang diberi nama Segara Nadi Aksatama.

Lewat unggahan yang sama, Shenina mengungkapkan rasa haru setelah menjalani perjalanan panjang selama masa kehamilan. Menurutnya, seluruh proses yang dilalui terasa sepadan ketika akhirnya dapat menyambut kelahiran sang putra.

“Segara, terima kasih telah memilihku menjadi mamamu. Perjalanan yang sangat panjang, namun setiap detiknya sungguh luar biasa berharga dan sepadan dengan segalanya,” tulis Shenina, dikutip Sabtu (1/8/2026).

Pengalaman Melahirkan

Aktris berusia 27 tahun itu juga menceritakan pengalaman melahirkan secara alami tanpa intervensi medis (unmedicated birth). Ia mengaku bersyukur karena proses persalinan berlangsung cepat dan berjalan dengan baik.