Shenina Cinnamon Tulis Pesan Haru untuk Anak: Terima Kasih Sudah Memilihku

JAKARTA – Aktris Shenina Cinnamon membagikan momen emosional usai resmi menjadi ibu. Melalui unggahan di media sosial, istri Angga Yunanda itu menuliskan pesan penuh kasih untuk putra pertamanya, Segara, sekaligus mengungkap rasa syukur atas proses persalinan yang berjalan lancar.

Dalam unggahan terbarunya di Instagram, Shenina membagikan foto momen skin-to-skin pertama bersama sang buah hati sesaat setelah proses persalinan. Ia juga menuliskan ungkapan haru sebagai bentuk rasa syukur atas kehadiran putra pertamanya.

Dalam keterangannya, Shenina mengaku perjalanan menjadi seorang ibu merupakan pengalaman panjang yang penuh makna. Ia berterima kasih kepada sang putra karena telah "memilihnya" menjadi seorang ibu.

Shenina mengatakan setiap proses selama kehamilan hingga persalinan menjadi perjalanan yang panjang, tetapi sangat berharga.

“Segara, thank you for choosing me to be your mama. A very long journey, but every second of it was incredibly precious and worth everything,” tulis Shenina.

Tanpa Intervensi Medis