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Shenina Cinnamon Pamer Baby Bump di Maternity Shoot Terbaru Bareng Angga Yunanda, Makin Cantik dan Glowing!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |15:05 WIB
Shenina Cinnamon Pamer Baby Bump di Maternity Shoot Terbaru Bareng Angga Yunanda, Makin Cantik dan Glowing!
Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. (Foto: Instagram)
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PASANGAN selebriti, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, mereka jadi sorotan dalam unggahan terbaru yang menampilkan momen maternity shoot.

Dalam potret maternity shoot itu, Shenina pamer baby bump yang makin membesar. Penampilan Shenina banjir pujian karena dinilai makin cantik dan glowing.

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

1. Maternity Shoot

Ya, Shenina dan Angga kompak unggah potret mesra terbaru di Instagram masing-masing. Foto itu menampilkan sesi pemotretan Angga dan Shenina dengan konsep monokrom alias hitam-putih yang sederhana namun elegan.

Keduanya tampil harmonis sambil memperlihatkan baby bump Shenina yang kini semakin terlihat jelas menjelang persalinan. Sejak mengumumkan kabar kehamilan pada Februari lalu, pasangan ini memang kerap membagikan momen perjalanan mereka sebagai calon orang tua.

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon

Penampilan Shenina menjadi salah satu hal yang paling banyak mendapat sorotan. Shenina tampil menawan dalam balutan dress panjang transparan sehingga memperlihatkan perut yang makin membuncit.

Sementara Angga, dia tampil kasual. Dia tampil santai dengan mengenakan kaus dan celana panjang serta sandal. Meski begitu, pesona keduanya tetap terpancar jelas.

 

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