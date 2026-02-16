Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Ungkap Gender Anak Pertama Laki-laki

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |10:02 WIB
JAKARTA - Kabar bahagia kembali datang dari pasangan Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon. Setelah mengumumkan kabar kehamilan pertama pada 11 Februari lalu, kini pasangan artis tersebut mengungkap jenis kelamin calon bayi pertama mereka kepada publik.

Melalui unggahannya di Instagram, Angga mengumumkan bahwa bayi yang dikandung Shenina berjenis kelamin laki-laki.

"It's a BOY! Our hearts are full," tulisnya dalam keterangan unggahan, dikutip Senin (16/2/2026). 

Pengumuman tersebut dibagikan Angga dengan mengunggah potret momen gender reveal yang dilakukan secara sederhana dan hanya berdua. Dalam foto tersebut, Angga dan Shenina kompak mengenakan busana putih dan berada di sebuah taman, tepatnya di bawah pohon beringin.

Dekorasi yang digunakan pun tampak sederhana dengan dominasi warna putih. Dalam momen itu, disediakan dua wadah cat berwarna pink dan biru.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
