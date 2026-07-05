Mewah! Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda Bagikan Potret Maternity Pakai Perhiasan Rp2,88 Miliar

JAKARTA - Potret terbaru maternity shoot pasangan selebritas Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda sukses mencuri perhatian publik. Selain mengusung konsep yang elegan, penampilan Shenina juga menjadi sorotan berkat perhiasan mewah yang dikenakannya dengan nilai ditaksir mencapai Rp2,88 miliar.

Angga dan Shenina diketahui tengah bersiap menyambut kelahiran buah hati pertama mereka. Belakangan, pasangan ini kerap membagikan sejumlah potret maternity shoot dengan berbagai konsep melalui media sosial.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram Angga Yunanda, Shenina tampil anggun mengenakan gaun putih beraksen tulle transparan yang memperlihatkan baby bump-nya. Sementara itu, Angga tampil serasi dengan kemeja bermotif bernuansa krem.

Penampilan Shenina semakin memukau berkat perhiasan dari rumah perhiasan mewah Bulgari. Berdasarkan unggahan akun Instagram fashion_selebriti, Shenina mengenakan Bulgari B.zero1 Rock Chain Necklace berbahan emas putih 18 karat yang dihiasi pavé diamonds. Kalung tersebut ditaksir bernilai sekitar Rp1,29 miliar.