Unggah Foto Maternity, Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon Curi Perhatian Netizen

JAKARTA - Pasangan selebritis Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon kembali mencuri perhatian netizen dengan unggahan foto maternity mereka yang terlihat lucu dan gemas.

Berbagai foto maternity tersebut dibagikan Angga dan Shenina dalam unggahan bersama di akun instagram mereka. Foto maternity yang diunggah mereka memperlihatkan baby bump Shenina yang kian membesar.

Tampak foto-foto tersebut mengusung konsep kasual yang intim dan hangat dan dilakukan di sebuah kamar dengan latar tempat tidur putih estetik. Angga dan Shenina terlihat tampil kompak mengenakan busana yang santai namun tetap modis.

Angga Yunanda mengenakan kaus polos berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan celana jins. Sementara itu, Shenina Cinnamon tampil berani memamerkan perut buncitnya dengan mengenakan sport bra abu-abu yang dipadukan dengan kemeja putih longgar sebagai outer, serta celana jins senada yang sengaja tidak dikancingkan sepenuhnya untuk menonjolkan baby bump.

Maternity shoot Shenina Cinnamon. (Foto: dok Instagram/angga)

Dalam beberapa pose, pasangan ini memamerkan kemesraan yang natural. Ada momen di mana mereka berbaring bersama sambil saling menatap penuh cinta, pose ceria berdansa di atas kasur sembari bergandengan tangan, hingga potret hitam-putih yang menambah kesan artistik dan emosional.