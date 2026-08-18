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Viral! 2 Pria Nyaris Baku Hantam Gegara Rebutan Parkir, Bayi 7 Bulan Hampir Kena Hantaman

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |18:09 WIB
Viral! 2 Pria Nyaris Baku Hantam Gegara Rebutan Parkir, Bayi 7 Bulan Hampir Kena Hantaman
Viral! 2 Pria Nyaris Baku Hantam Gegara Rebutan Parkir, Bayi 7 Bulan Hampir Kena Hantaman (Foto: threads)
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JAKARTA - Perselisihan soal tempat parkir yang melibatkan dua pria menjadi viral di media sosial setelah nyaris berujung pada baku hantam. Situasi semakin mendapat perhatian karena keributan tersebut terjadi ketika dua anak kecil, termasuk bayi berusia 7 bulan, berada di sekitar lokasi.

Cerita tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Threads @radityarusydi. Berdasarkan unggahannya, persoalan bermula ketika seorang perempuan berusaha mempertahankan satu tempat parkir dengan berdiri di lokasi tersebut. Saat itu, mobil yang disebut akan menggunakan tempat parkir tersebut belum tiba.

Situasi kemudian memanas setelah terjadi teguran terkait etika menggunakan tempat parkir. Persoalan yang awalnya hanya berkaitan dengan perebutan atau upaya mempertahankan tempat parkir tersebut berkembang menjadi adu mulut.

Keributan semakin memanas ketika suami perempuan tersebut ikut menghampiri. Dalam cerita yang dibagikan, pria itu bahkan disebut membuka bajunya dan menantang pihak lain sehingga situasi nyaris berujung pada kontak fisik.

Namun, bukan hanya aksi kedua pria tersebut yang menjadi sorotan. Di tengah keributan, dua keponakan pemilik akun masih berada di lokasi.

Bayi Hampir Jadi Korban

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Topik Artikel :
Lahan Parkir Parkir Viral
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