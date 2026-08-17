Viral! Aksi Strong Emak-emak Tarik Bus AKAP 20 Ton demi Meriahkan HUT RI

JAKARTA - Banyak cara merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya dengan perlombaan unik yang berlangsung meriah di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Sejumlah perempuan ikut mengadu kekuatan dalam lomba menarik bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang memiliki bobot hingga 15-20 ton.

Lomba tersebut diikuti para awak bus, karyawan perusahaan otobus (PO) AKAP, hingga calon penumpang yang berada di Terminal Kalideres. Uniknya, peserta yang mengikuti lomba didominasi oleh kaum perempuan.

Dengan seutas tali tambang yang dikaitkan pada bus, para peserta bersiap menarik kendaraan besar tersebut menuju garis finish yang telah ditentukan panitia.

Begitu aba-aba diberikan, para peserta langsung mengencangkan tali dan mengerahkan tenaga untuk menggerakkan bus. Meski harus berhadapan dengan kendaraan berbobot belasan ton, mereka tetap berusaha menarik bus secara bersama-sama.

Sorak-sorai dan dukungan dari orang-orang di sekitar terminal pun ikut membuat suasana semakin ramai. Semangat para peserta semakin terlihat ketika bus perlahan mulai bergerak hingga akhirnya mencapai garis finis.

Salah satu peserta, Enna, mengaku senang bisa kembali mengikuti perlombaan khas perayaan HUT Kemerdekaan. Menurutnya, lomba tersebut terasa seru karena dilakukan bersama peserta lainnya.

Bagi Enna, beratnya bus yang harus ditarik bukan alasan untuk kehilangan semangat. Ia bahkan punya cara tersendiri dalam memaknai tantangan tersebut.