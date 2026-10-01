Viral! Seorang Istri Alami KDRT hingga di Smack Down oleh Suami di Depan Anak

JAKARTA - Viral di media sosial seorang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di depan anaknya yang berusia sekitar 3 tahun. Ia mengalami penganiayaan, ditendang, hingga di smack down oleh suaminya.

Kabar tersebut dibagikan melalui video yang diunggah oleh akun Instagram shienie.bong. Dalam video tersebut menampilkan kekerasan yang dilakukan suami di depan anaknya. Shienie mengaku jika ia semakin menangis dan mengatakan “sakit” maka akan semakin dihajar.

Ia juga mengaku mulutnya pun sampai dicolok agar tak bisa meminta tolong. Selama dipukuli, sang anak yang berada di tempat tidur turut menangis melihat aksi ayahnya yang kejam. Peristiwa tersebut diambil dari rekaman CCTV yang terjadi pada 5 Maret 2026.

“Pelaku selalu memukul, merendahkan, melakukan kekerasan kepada aku di depan anak,” tulisnya di caption.

Buntut dari kasus KDRT ini menyisakan bekas pada diri sang anak. Luka yang tak terlihat, namun membekas begitu dalam. Shienie menulis dalam video tersebut, “alhasil anak aku sekarang kalo denger suara kenceng selalu ketakutan & kagetan karna ini.”