Profil dan Potret Cantik Nurisa Dian Ashrifah, Atlet Panahan yang Sumbang Medali Emas Ke-5 Indonesia di Asian Games 2026

PROFIL Nurisa Dian Ashrifah menarik diulas. Sebab, atlet panahan putri tersebut berhasil mempersembahkan medali emas kelima untuk kontingen Merah Putih di Asian Games 2026 pada Kamis (1/10/2026).

Nurisa meraih emas dari nomor compound individu putri setelah tampil gemilang di Okazaki Chuo Sogo Park Multipurpose Square, Jepang. Pada partai final, ia mengalahkan wakil Filipina, Amaya Amparo Cojuangco, dengan skor tipis 139-137.

Kemenangan tersebut menjadi pencapaian penting bagi Nurisa. Dia menambah daftar prestasi atlet muda asal Jawa Tengah itu di panggung internasional.

1. Perjalanan Nurisa Dian Ashrifah di Dunia Panahan

Nurisa Dian Ashrifah merupakan atlet panahan Indonesia yang berlaga di nomor compound. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Nurisa berasal dari Jawa Tengah dan tercatat sebagai atlet compound putri.

Perempuan yang akrab disapa Hani itu mulai mengenal panahan sejak usia sekitar 11 tahun. Ketertarikannya berawal dari kegemarannya melihat olahraga panahan dalam film dan tayangan yang ia tonton.

Nurisa kemudian mengikuti ekstrakurikuler panahan di sekolah. Kompetisi pertamanya tercatat pada ajang POPDA tingkat SD pada 2016. Ketika memasuki SMP, Nurisa mulai menjalani latihan dengan lebih serius.

Kini, selain berkarier sebagai atlet nasional, Nurisa juga tercatat sebagai mahasiswi. Dia ambil kuliah Program Sarjana Manajemen di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang.

2. Bersinar Sebelumnya di SEA Games

Sebelum tampil di Asian Games 2026, Nurisa sudah lebih dulu mencuri perhatian lewat kiprahnya di SEA Games 2025 Thailand. Ajang tersebut merupakan debut Nurisa di SEA Games.

Meski baru debut, Nurisa langsung menunjukkan kemampuannya dengan meraih emas nomor compound individu putri. Dia mengalahkan wakil Singapura dengan skor 142-140.

Tidak berhenti di nomor individu, Nurisa juga membawa pulang emas dari nomor compound beregu putri serta perunggu dari nomor compound beregu campuran. Secara keseluruhan, tim panahan Indonesia meraih enam emas dan dua perunggu pada SEA Games 2025. Prestasi tersebut menjadi modal penting bagi Nurisa untuk menghadapi persaingan di level Asia.