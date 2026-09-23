Deretan Atlet Putri Indonesia Bersinar di Asian Games 2026 hingga Persembahkan Medali

ATLET putri Indonesia sukses tampil ciamik di Asian Games 2026. Alhasil, pundi-pundi medali berhasil dipersembahkan para wakil Tanah Air.

Hingga Rabu (23/9/2026) pukul 15.00 WIB, sejumlah atlet putri Indonesia telah menyumbangkan medali untuk kontingen Merah Putih di Asian Games Aichi-Nagoya 2026. Dari 10 medali Indonesia yang tercatat hingga siang ini, 7 di antaranya datang dari nomor putri.

1. Sumaya

Sumaya menjadi penyumbang medali perak pertama Indonesia di Asian Games 2026. Ia meraihnya dari nomor tunggal putri cabang olahraga teqball.

Sumaya yang tampil gemilang melesat ke final. Di partai puncak, dia kalah dari wakil Myanmar, Wai Khin Hnin, dalam tiga gim dengan skor 12-10, 8-12, 9-12.

2. Eugenia Diva Widodo

Kemudian, ada Eugenia Diva Widodo. Dia bersinar dari cabang olahraga wushu. Tepatnya, Eugenia meraih perunggu nomor changquan putri.

Eugenia meraih nilai 9,706. Ia finis di posisi ketiga dalam final yang berlangsung di Aichi pada 21 September.

3. Valensia Fahira Hotmauli

Di urutan ketiga, ada Valensia Fahira Hotmauli. Dia juga berhasil mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia dari cabor MMA.

Valensia tampil ciamik di nomor modern putri kelas 54 kg. Medali tersebut diraihnya pada Senin 21 September 2026.

4. Leica Al Humaira Lubis

Atlet putri Indonesia juga berhasil unjuk kekuatan di cabor karate. Kali ini, Leica Al Humaira Lubis yang berhasil meraih medali perunggu. Leica tampil di nomor kumite putri +68 kg. Dia sukses kalahkan karateka Kirgizstan, Begimai Orozalieva, dengan skor 6-1 pada perebutan tempat ketiga di Toyohashi Gymnasium, Aichi, Jepang.

Sebelumnya, langkah Leica ke final terhenti setelah kalah tipis 3-4 dari wakil Thailand, Maneevan Butsuwan, di semifinal. Perunggu ini menjadi medali pertamanya di Asian Games sekaligus hasil positif dalam debutnya di ajang tersebut.