Bersinar, Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Sumbang Medali Perunggu di Asian Games 2026

PRESTASI manis diukir para srikandi Indonesia di cabor bulu tangkis dengan berhasil menyumbangkan medali perunggu di Asian Games 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah Indonesia terhenti di semifinal usai kalah 0-3 dari China di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Rabu (23/9/2026).

Meski gagal melangkah ke partai final, perjuangan para pemain Indonesia sejak babak awal hingga semifinal tetap mendapat apresiasi tinggi. Sebab, Putri Kusuma Wardani cs memastikan tetap membawa pulang medali dari pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

1. Putri Kusuma Wardani Buka Pertandingan

Di semifinal melawan China, tim bulu tangkis putri Indonesia menurunkan Putri Kusuma Wardani sebagai wakil pertama. Dia menghadapi tunggal putri nomor 2 dunia dari China, Wang Zhi Yi.

Putri KW harus mengakui keunggulan lawannya dalam dua gim dengan skor 15-21 dan 20-22. Pada gim kedua, Putri sempat unggul 18-16 dan berpeluang memaksakan permainan lebih panjang. Namun, Wang mampu mengejar hingga kedudukan 19-19 sebelum mengamankan dua poin terakhir. Kekalahan tersebut membuat China unggul 1-0 atas Indonesia.

2. Rachel/Febi Belum Mampu Samakan Kedudukan

Harapan Indonesia untuk menyamakan skor berada di tangan pasangan Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum. Namun, mereka juga dihadapkan lawan berat karena China turunkan ganda putri nomor 1 dunia, yakni Liu Sheng Shu/Tan Ning.

Rachel/Febi berusaha memberikan perlawanan, tetapi pasangan China mampu menjaga keunggulan. Liu/Tan akhirnya menang dua gim langsung 21-15 dan 21-18. Hasil tersebut membuat China hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tiket ke final.

3. Mutiara Ayu Jadi Penentu

Dalam kondisi tertinggal 0-2, Indonesia menaruh harapan pada Mutiara Ayu Puspitasari. Ia menghadapi salah satu tunggal putri terbaik China, Chen Yu Fei. Diketahui, Chen juga pernah merasakan manisnya menempati posisi nomor 1 dunia.

Meski lawan berpengalaman, Mutiara sempat menjaga persaingan pada awal pertandingan. Namun, Chen mampu mengambil kendali dan mengamankan gim pertama 21-15. Pada gim kedua, Chen kembali tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-12. Hasil tersebut memastikan China menang 3-0 sekaligus menghentikan langkah Indonesia menuju final.