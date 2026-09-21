Profil dan Karier Mikhayla Shanum Caya, Atlet Termuda Indonesia di Asian Games 2026

JAKARTA - Panggung Asian Games 2026 akan menjadi pengalaman baru bagi Mikhayla Shanum Caya. Di usianya yang baru 11 tahun, atlet skateboard asal Papua Pegunungan tersebut sudah dipercaya menjadi bagian dari kontingen Indonesia untuk berlaga di ajang olahraga terbesar di Asia.

Mikhayla tercatat sebagai atlet termuda Indonesia pada Asian Games 2026. Ia akan turun di cabang olahraga skateboard nomor Park Putri dan bersaing dengan para atlet dari berbagai negara Asia.

Bakat Skateboard Turun dari Sang Ayah

Kecintaan Mikhayla terhadap skateboard tidak terlepas dari lingkungan keluarganya. Sang ayah, Anthony Adam Caya, merupakan atlet skateboard nasional yang turut mengenalkan olahraga tersebut kepada putrinya sejak usia dini.

Dukungan keluarga kemudian menjadi salah satu bagian penting dalam perjalanan Mikhayla mengembangkan kemampuannya. Dari latihan sejak kecil, ia perlahan mendapatkan pengalaman untuk tampil dalam berbagai kompetisi.