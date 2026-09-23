Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Pisang Matang Bikin Gula Darah Melonjak? Ini Faktanya!

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:05 WIB
Benarkah Pisang Matang Bikin Gula Darah Melonjak? Ini Faktanya!
Ilustrasi pisang matang. (Foto: dok Magnific/pvproductions)
A
A
A

JAKARTA - Pisang sering dianggap sebagai camilan praktis yang sehat. Pisang yang masih agak hijau memang rasanya berbeda jauh dengan pisang yang kulitnya sudah dipenuhi bintik cokelat.

Perubahan rasa itu ternyata bukan sekadar soal tekstur. Tingkat kematangan pisang juga memengaruhi kandungan gula dan serat di dalamnya. 

Pisang Matang Seratnya Justru Berkurang

Semakin matang, kandungan gula pisang meningkat, sementara serat dan pati yang sulit dicerna justru berkurang. Saat proses pematangan berlangsung, pati yang terdapat dalam pisang secara bertahap diubah menjadi gula. 

Proses ini dipicu oleh etilen, senyawa yang dilepaskan buah ketika mulai matang. Itulah sebabnya pisang yang awalnya masih hijau dan terasa lebih keras akan berubah menjadi lebih lembut serta manis ketika matang. 

Perbedaan kadar gulanya juga cukup terlihat. Dalam setiap 100 gram pisang yang belum matang, kandungan gulanya sekitar 3,2 gram. 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/482/3242216//jalan_kaki-Ncdo_large.jpg
Habis Sarapan Jangan Tidur Lagi, Jalan Kaki 10 Menit Bisa Bantu Jaga Gula Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/298/3240807//popcorn_dan_kacang-VlZ6_large.jpg
Sering Jadi Teman Ngemil, Kacang atau Popcorn yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/02/298/3239751//makan_kurma-ZLEH_large.jpg
Benarkah Makan Tiga Kurma di Pagi Hari Bantu Lancarkan Pencernaan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/31/298/3239313//pisang-lTWE_large.jpg
Manfaat Pisang yang Jarang Disadari, Baik untuk Jantung hingga Mengandung Antioksidan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/24/482/3238035//diabetes-C938_large.jpg
Gula Darah Tetap Tinggi Meski Sudah Kurangi Makanan Manis? Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/14/298/3236223//telur_orak_arik-0AF3_large.jpg
Telur Orak-Arik vs Roti Selai Kacang: Mana Sarapan Terbaik untuk Jaga Gula Darah?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement