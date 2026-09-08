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Sering Jadi Teman Ngemil, Kacang atau Popcorn yang Lebih Baik untuk Gula Darah?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 08 September 2026 |18:10 WIB
Sering Jadi Teman Ngemil, Kacang atau Popcorn yang Lebih Baik untuk Gula Darah?
Ilustrasi popcorn dan kacang. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Saat ingin ngemil, kacang dan popcorn sering menjadi pilihan karena sama-sama gurih, renyah, dan praktis. Namun, bagi kamu yang sedang berusaha menjaga kadar gula darah tetap stabil, mungkin muncul pertanyaan: sebenarnya lebih baik makan kacang atau popcorn?

Melansir Health, keduanya memang bisa menjadi bagian dari pola makan sehat. Namun, jika dibandingkan dari kandungan protein, karbohidrat, dan pengaruhnya terhadap gula darah, kacang tanah ternyata punya sedikit keunggulan. 

Kacang Tanah Lebih Bersahabat dengan Gula Darah

Ilustrasi kacang tanah menjaga gula darah tetap stabil. (Foto: dok Magnific/jcomp)
Ilustrasi kacang tanah menjaga gula darah tetap stabil. (Foto: dok Magnific/jcomp)

Kacang tanah cenderung menjadi pilihan yang lebih baik untuk menjaga gula darah karena mengandung lebih banyak protein dan lebih sedikit karbohidrat dibandingkan popcorn.

Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang paling berpengaruh pada kenaikan kadar gula darah. Karena itu, makanan dengan kandungan karbohidrat lebih rendah umumnya lebih mudah dimasukkan ke dalam pola makan untuk membantu mengontrol gula darah.

Kacang tanah juga memiliki indeks glikemik (IG) yang sangat rendah, yaitu sekitar 15. Beban glikemiknya (BG) juga rendah, yakni sekitar 2,5. Artinya, konsumsi kacang tanah cenderung hanya memberikan sedikit pengaruh terhadap kenaikan gula darah. 

      
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Topik Artikel :
camilan gula darah popcorn Kacang
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