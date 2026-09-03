Benarkah Makan Oatmeal Malam Hari Bisa Bantu Tidur Lebih Nyenyak?

JAKARTA - Oatmeal selama ini lebih sering dikenal sebagai menu sarapan sehat. Namun, makanan berbahan dasar gandum ini ternyata juga bisa menjadi pilihan camilan ringan sebelum tidur.

Menurut ahli diet yang dikutip Verywell Health, oatmeal dapat membantu tubuh lebih siap beristirahat pada malam hari. Selain mengenyangkan, makanan ini relatif mudah dicerna dan tidak terlalu berat bagi perut.

Mudah Dicerna dan Tidak Bikin Perut Terasa Berat

Memilih makanan sebelum tidur memang perlu sedikit perhatian. Pasalnya, camilan yang terlalu berlemak atau berat dapat membuat sebagian orang mengalami rasa tidak nyaman, termasuk refluks asam lambung.

Ahli diet Leah Barron mengatakan, makan sebelum tidur sebenarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk. Namun, bagi orang yang memiliki masalah pencernaan, makan terlalu dekat dengan waktu tidur dapat memicu gangguan seperti refluks asam.

Karena itu, makanan yang ringan, rendah lemak, dan mudah dicerna bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Oatmeal termasuk salah satunya karena cenderung ramah bagi sistem pencernaan dan tidak terlalu berat.

Bantu Jaga Kadar Gula Darah

Oatmeal juga mengandung karbohidrat kompleks dan serat. Kandungan serat tersebut membantu memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat.