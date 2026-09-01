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Studi: Tidur Lebih Lama saat Akhir Pekan Bikin Jantung Lebih Sehat

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |13:05 WIB
Studi: Tidur Lebih Lama saat Akhir Pekan Bikin Jantung Lebih Sehat
Ilustrasi tidur lebih lama saat akhir pekan. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Libur di akhir pekan memang waktunya relaksasi sejenak dari rutinitas. Biasanya sebagian orang memanfaatkan waktu tersebut untuk tidur lebih lama dari biasanya, untuk menebus waktu tidur yang kurang pada hari kerja.

Tenang, kamu tak perlu merasa bersalah karena tidur dengan waktu yang lama. Sebuah studi menunjukkan bahwa tidur satu atau dua jam lebih lama di akhir pekan dapat mengurangi risiko tekanan darah tinggi.

Melansir Aljazeera, para ilmuwan menegaskan bahwa orang-orang harus menjaga waktu tidur dan bangun yang teratur, mempertahankan jadwal tidur yang konsisten sepanjang minggu, termasuk akhir pekan.

Namun, studi baru ini mempertanyakan pandangan tersebut, berdasarkan penelitian terbaru lainnya yang menunjukkan bahwa tidur lebih lama di akhir pekan baik untuk jantung dan kesehatan secara keseluruhan.

Kata Penelitian Terbaru

kesehatan jantung
Ilustrasi kesehatan jantung. (Foto: dok Magnific)

Temuan tersebut, yang dipresentasikan pada hari Minggu di kongres tahunan European Society of Cardiology di Munich, Jerman, didasarkan pada studi tujuh tahun terhadap 40.727 orang dewasa di Korea Selatan. Mereka adalah orang dewasa dari Survei Kesehatan dan Gizi Nasional Korea, yang diteliti dari tahun 2016 hingga 2023.

Studi terbaru menemukan bahwa tidur yang cukup di akhir pekan setelah seminggu bekerja keras dapat menurunkan angka kejadian tekanan darah tinggi.

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