Riset: Naik Tangga Setiap Hari Bisa Bantu Jaga Jantung dan Perpanjang Usia

JAKARTA - Kebiasaan sederhana seperti memilih tangga dibandingkan lift ternyata berkaitan dengan kesehatan jantung dan risiko kematian yang lebih rendah. Aktivitas yang mudah dilakukan dalam rutinitas sehari-hari ini membuat tubuh bekerja lebih intens sehingga dapat membantu meningkatkan kebugaran kardiovaskular.

Temuan tersebut berasal dari tinjauan dan meta-analisis yang diterbitkan dalam American Journal of Cardiovascular Drugs. Penelitian tersebut menganalisis data lebih dari 480.000 orang berusia 35 hingga 84 tahun yang berasal dari sembilan penelitian.

Para peneliti memantau peserta selama rata-rata sekitar 14 tahun. Hasil analisis menunjukkan, orang yang terbiasa menaiki tangga memiliki risiko meninggal akibat penyakit kardiovaskular 39 persen lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang melakukannya.

Selain itu, kelompok yang rutin menggunakan tangga juga tercatat memiliki risiko kematian dari berbagai penyebab 24 persen lebih rendah selama periode pemantauan.

Meski demikian, hasil tersebut menunjukkan hubungan antara kebiasaan menaiki tangga dan kesehatan, bukan membuktikan bahwa aktivitas tersebut secara langsung menyebabkan seseorang hidup lebih lama.

Mengapa Naik Tangga Baik untuk Jantung?

Aktivitas fisik secara rutin telah lama dikaitkan dengan kesehatan jantung yang lebih baik. Berolahraga dapat membantu mengontrol tekanan darah, menjaga kadar kolesterol, mengelola berat badan, sekaligus meningkatkan kebugaran tubuh.