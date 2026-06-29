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Riset: Orang Pintar Lebih Gampang Dapat Pasangan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |13:06 WIB
Riset: Orang Pintar Lebih Gampang Dapat Pasangan
Riset: Orang Pintar Lebih Gampang Dapat Pasangan (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Penampilan fisik bukan satu-satunya faktor yang membuat seseorang menarik di mata calon pasangan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan juga menjadi salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya tarik seseorang, terutama untuk hubungan jangka panjang.

Dokter yang kerap membagikan edukasi kesehatan melalui akun X, Adam Prabata, mengulas temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian. Menurutnya, baik pria maupun wanita dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah cenderung dinilai kurang menarik sebagai pasangan.

"Ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa pria maupun wanita yang kurang pintar itu kurang 'diinginkan' atau kurang menarik," tulis Adam.

Kecerdasan Jadi Daya Tarik

Tak hanya itu, kecerdasan juga disebut memiliki peran yang lebih besar ketika seseorang mencari pasangan untuk hubungan jangka panjang dibandingkan hubungan jangka pendek. Menurut Adam, temuan tersebut sejalan dengan teori dalam psikologi evolusi.

"Selain itu, kecerdasan ternyata lebih dihargai dalam suatu hubungan jangka panjang dibandingkan jangka pendek," lanjutnya.

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