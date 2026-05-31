Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Riset: Pelukan Pasangan Bisa Meredakan Stres

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 31 Mei 2026 |10:08 WIB
Riset: Pelukan Pasangan Bisa Meredakan Stres
Riset: Pelukan Pasangan Bisa Meredakan Stres (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pelukan sering dianggap sebagai bentuk dukungan sederhana yang dapat membuat seseorang merasa lebih tenang saat menghadapi tekanan. Kini, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kontak fisik seperti pelukan memang berpotensi membantu menurunkan respons stres dalam tubuh.

Sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Environmental Research and Public Health meneliti hubungan antara kebiasaan berpelukan dan kadar hormon stres pada manusia. Penelitian tersebut dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh peneliti Chelsea E. Romney dari Departemen Psikologi Universitas Brigham Young, Amerika Serikat.

Meneliti Kebiasaan Berpelukan

Dalam penelitian tersebut, sebanyak 112 mahasiswa dilibatkan sebagai responden. Para peserta diminta melaporkan aktivitas berpelukan mereka melalui pesan teks yang dikirim beberapa kali dalam sehari selama periode penelitian.

Metode yang digunakan dikenal sebagai Ecological Momentary Assessment (EMA), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung saat aktivitas berlangsung. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebiasaan sehari-hari para peserta.

Selain itu, peserta juga diminta memberikan sampel air liur setelah bangun tidur dan 30 menit kemudian. Sampel tersebut digunakan untuk mengukur kadar kortisol, hormon yang berkaitan dengan respons stres.

Hubungan Pelukan dan Hormon Stres

Kortisol memiliki pola alami yang meningkat pada pagi hari setelah seseorang bangun tidur. Peningkatan ini dikenal sebagai Cortisol Awakening Response (CAR), yang dipercaya membantu tubuh mempersiapkan diri menghadapi aktivitas dan tantangan sepanjang hari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta yang lebih sering berpelukan cenderung memiliki CAR yang lebih rendah keesokan harinya dibandingkan mereka yang jarang berpelukan. Temuan tersebut tetap terlihat meskipun peneliti memperhitungkan faktor lain seperti jenis kelamin dan frekuensi rata-rata pelukan yang diterima peserta.

Pelukan sebagai Sinyal Rasa Aman

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/612/3216700/riset-1ozW_large.jpg
Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3169964/otak-5sMl_large.jpg
Peneliti Bocorkan Cara Kerja Otak saat Seseorang Mengambil Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/612/2953864/inikah-alasan-kenapa-bulan-januari-terasa-lambat-dan-lama-EyUr08vXAs.jpg
Inikah Alasan Kenapa Bulan Januari Terasa Lambat dan Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/612/2319738/baru-ditemukan-monolit-logam-di-gurun-pasir-hilang-secara-misterius-zdLH9BZ44C.jpg
Baru Ditemukan, Monolit Logam di Gurun Pasir Hilang secara Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/612/2315693/banyak-lockdown-emisi-gas-rumah-kaca-justru-alami-peningkatan-LMVErDEr8d.jpg
Banyak Lockdown, Emisi Gas Rumah Kaca Justru Alami Peningkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/04/481/2125589/demi-kebutuhan-medis-perusahaan-ini-kumpulkan-ribuan-foto-kotoran-manusia-SyqS45kpzV.jpg
Demi Kebutuhan Medis, Perusahaan Ini Kumpulkan Ribuan Foto Kotoran Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement