Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng

JAKARTA - Sebuah riset mengungkap bahwa nonton film bareng pasangan bikin hubungan langgeng. Menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hal mudah. Banyak pasangan menghadapi berbagai tantangan yang berujung pada konflik hingga perceraian. Namun, sebuah penelitian justru menemukan cara sederhana yang bisa membantu menjaga hubungan tetap langgeng: menonton film romantis bersama.

Dilansir dari Times of India, studi yang dilakukan oleh Ronald Rogge dari University of Rochester menunjukkan bahwa kebiasaan menonton lima film romantis setiap bulan, lalu mendiskusikannya, bisa memberikan efek yang mirip dengan konseling pernikahan.

Hasil penelitian tersebut bahkan cukup mengejutkan. Tingkat perceraian pada pasangan yang rutin melakukan metode ini menurun signifikan, dari 24% menjadi 11% dalam kurun waktu tiga tahun.

Lalu, bagaimana film bisa membantu memperkuat hubungan? Berikut penjelasannya:

1. Bisa Jadi Alternatif Konseling Pernikahan

Menonton film memungkinkan pasangan melihat dinamika hubungan orang lain dari sudut pandang yang lebih objektif. Konflik, kesalahan, hingga perilaku “toxic” yang muncul di layar bisa menjadi bahan refleksi tanpa terasa menggurui. Dengan begitu, pasangan dapat memahami masalah mereka sendiri dengan lebih tenang.

2. Ide Kencan yang Sederhana tapi Bermakna

Dibandingkan terapi pasangan yang terkesan formal, menonton film bersama jauh lebih santai dan menyenangkan. Cukup duduk bersama, menikmati film, lalu berbincang tentang cerita yang ditonton. Aktivitas sederhana ini bisa mempererat kedekatan emosional.