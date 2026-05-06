Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 06 Mei 2026 |12:10 WIB
Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng
Riset: Nonton Film Bareng Pasangan Bikin Hubungan Langgeng (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah riset mengungkap bahwa nonton film bareng pasangan bikin hubungan langgeng. Menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hal mudah. Banyak pasangan menghadapi berbagai tantangan yang berujung pada konflik hingga perceraian. Namun, sebuah penelitian justru menemukan cara sederhana yang bisa membantu menjaga hubungan tetap langgeng: menonton film romantis bersama.

Dilansir dari Times of India, studi yang dilakukan oleh Ronald Rogge dari University of Rochester menunjukkan bahwa kebiasaan menonton lima film romantis setiap bulan, lalu mendiskusikannya, bisa memberikan efek yang mirip dengan konseling pernikahan.

Hasil penelitian tersebut bahkan cukup mengejutkan. Tingkat perceraian pada pasangan yang rutin melakukan metode ini menurun signifikan, dari 24% menjadi 11% dalam kurun waktu tiga tahun.

Lalu, bagaimana film bisa membantu memperkuat hubungan? Berikut penjelasannya:

1. Bisa Jadi Alternatif Konseling Pernikahan
Menonton film memungkinkan pasangan melihat dinamika hubungan orang lain dari sudut pandang yang lebih objektif. Konflik, kesalahan, hingga perilaku “toxic” yang muncul di layar bisa menjadi bahan refleksi tanpa terasa menggurui. Dengan begitu, pasangan dapat memahami masalah mereka sendiri dengan lebih tenang.

2. Ide Kencan yang Sederhana tapi Bermakna
Dibandingkan terapi pasangan yang terkesan formal, menonton film bersama jauh lebih santai dan menyenangkan. Cukup duduk bersama, menikmati film, lalu berbincang tentang cerita yang ditonton. Aktivitas sederhana ini bisa mempererat kedekatan emosional.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/482/3169964/otak-5sMl_large.jpg
Peneliti Bocorkan Cara Kerja Otak saat Seseorang Mengambil Keputusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/612/2953864/inikah-alasan-kenapa-bulan-januari-terasa-lambat-dan-lama-EyUr08vXAs.jpg
Inikah Alasan Kenapa Bulan Januari Terasa Lambat dan Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/01/612/2319738/baru-ditemukan-monolit-logam-di-gurun-pasir-hilang-secara-misterius-zdLH9BZ44C.jpg
Baru Ditemukan, Monolit Logam di Gurun Pasir Hilang secara Misterius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/25/612/2315693/banyak-lockdown-emisi-gas-rumah-kaca-justru-alami-peningkatan-LMVErDEr8d.jpg
Banyak Lockdown, Emisi Gas Rumah Kaca Justru Alami Peningkatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/04/481/2125589/demi-kebutuhan-medis-perusahaan-ini-kumpulkan-ribuan-foto-kotoran-manusia-SyqS45kpzV.jpg
Demi Kebutuhan Medis, Perusahaan Ini Kumpulkan Ribuan Foto Kotoran Manusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/05/15/481/2056113/hasil-studi-pria-lebih-sering-memikirkan-sepakbola-dibanding-seks-efIycIKI1o.jpg
Hasil Studi, Pria Lebih Sering Memikirkan Sepakbola Dibanding Seks
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement