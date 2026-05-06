5 Buah-buahan yang Bagus Buat Bumil, Banyak Nutrisi!

JAKARTA - Selama masa kehamilan, asupan nutrisi menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung kesehatan ibu dan perkembangan janin. Salah satu cara mudah memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral adalah dengan mengonsumsi buah-buahan.

Selain segar, buah juga mengandung serat, antioksidan, dan berbagai zat penting lainnya.

5 buah yang cocok untuk ibu hamil

- Jeruk

Jeruk kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu penyerapan zat besi. Kandungan airnya juga tinggi, sehingga dapat membantu mencegah dehidrasi pada ibu hamil.

- Pisang

Pisang mengandung kalium yang baik untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membantu mengurangi kram kaki yang sering dialami ibu hamil. Selain itu, pisang juga mudah dicerna dan bisa membantu mengatasi mual pada trimester awal.

- Alpukat