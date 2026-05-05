Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Apakah Ibu Hamil Boleh Divaksin Influenza? Ini Jawaban Dokter

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |10:28 WIB
Apakah Ibu Hamil Boleh Divaksin Influenza? Ini Jawaban Dokter
Apakah Ibu Hamil Boleh Divaksin Influenza? Ini Jawaban Dokter (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kehamilan merupakan periode penting yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan ibu dan janin. Salah satu langkah pencegahan yang kerap dianjurkan adalah vaksinasi influenza. 


Salah satu yang sering menimbulkan keraguan adalah vaksin influenza atau flu. Banyak yang bertanya, apakah ibu hamil boleh menerima vaksin ini?


DR. dr. Sukamto, Sp.PD-KAI, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI mengatakan vaksin influenza boleh diberikan kepada ibu hamil di trimester berapa pun. Pemberian vaksinasi ini guna mencegah flu parah pada ibu yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin.


“Karena orang hamil yang kena flu itu pertama, ya bayinya itu mudah kena flu juga. Jadi artinya ibu yang divaksin flu itu bayinya lebih mudah kena flu,” jelas dr. Sukamto dalam acara Kalventis Perlindungan Tanpa Batas: Pentingnya Vaksin Influenza bagi Dewasa dan Lansia, di kawasan Jakarta Pusat.


Secara global, influenza menjadi ancaman kesehatan yang signifikan dengan perkiraan 290.000 hingga 650.000 kematian setiap tahunnya menurut World Health Organization (WHO). Namun demikian, cakupan vaksinasi influenza dewasa di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 0,5 per 1.000 populasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/629/3216073/bumil-y4LD_large.jpg
5 Manfaat Minum Air Kelapa untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/298/3213429/bumil-QD9h_large.jpg
5 Ikan yang Bagus Dikonsumsi Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/17/629/3213083/kopi-dZrE_large.jpg
Kenapa Bumil Tak Disarankan Minum Kopi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/629/3212887/ibu_hamil-orZ6_large.jpg
Inovasi Pemantauan Kehamilan Tekan Kematian Ibu 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/629/3207765/bumil-oygM_large.jpg
Tips Mengatasi Pegal pada Ibu Hamil dan Menyusui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/28/629/3204180/ibu_hamil-5gYq_large.jpg
5 Manfaat Kacang Kedelai untuk Ibu Hamil yang Perlu Diketahui
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement