Apakah Ibu Hamil Boleh Divaksin Influenza? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Kehamilan merupakan periode penting yang membutuhkan perhatian ekstra terhadap kesehatan ibu dan janin. Salah satu langkah pencegahan yang kerap dianjurkan adalah vaksinasi influenza.



Salah satu yang sering menimbulkan keraguan adalah vaksin influenza atau flu. Banyak yang bertanya, apakah ibu hamil boleh menerima vaksin ini?



DR. dr. Sukamto, Sp.PD-KAI, Ketua Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI mengatakan vaksin influenza boleh diberikan kepada ibu hamil di trimester berapa pun. Pemberian vaksinasi ini guna mencegah flu parah pada ibu yang dapat memengaruhi pertumbuhan janin.



“Karena orang hamil yang kena flu itu pertama, ya bayinya itu mudah kena flu juga. Jadi artinya ibu yang divaksin flu itu bayinya lebih mudah kena flu,” jelas dr. Sukamto dalam acara Kalventis Perlindungan Tanpa Batas: Pentingnya Vaksin Influenza bagi Dewasa dan Lansia, di kawasan Jakarta Pusat.



Secara global, influenza menjadi ancaman kesehatan yang signifikan dengan perkiraan 290.000 hingga 650.000 kematian setiap tahunnya menurut World Health Organization (WHO). Namun demikian, cakupan vaksinasi influenza dewasa di Indonesia masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 0,5 per 1.000 populasi.