Tips Mengatasi Pegal pada Ibu Hamil dan Menyusui

JAKARTA – Masa kehamilan hingga menyusui menjadi fase penting sekaligus menantang bagi seorang ibu. Selain membawa kebahagiaan, periode ini juga kerap disertai keluhan fisik, salah satunya rasa pegal pada punggung, bahu, hingga kaki.

Perubahan bentuk tubuh saat hamil, ditambah aktivitas menggendong dan menyusui bayi setelah melahirkan, membuat otot bekerja lebih ekstra. Jika tidak diatasi dengan tepat, kondisi ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam beraktivitas sehari-hari.

Dokter spesialis kandungan Hanny Nilasari menjelaskan bahwa perubahan tubuh selama kehamilan memang berpengaruh terhadap otot dan sendi.

“Selama hamil, berat badan meningkat dan pusat gravitasi tubuh bergeser. Hal ini membuat otot punggung dan pinggang bekerja lebih keras, sehingga ibu sering merasa pegal,” jelasnya.

Perubahan Fisik Selama Kehamilan

Selama masa kehamilan, tubuh mengalami berbagai penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan janin. Bertambahnya berat badan serta perubahan postur menyebabkan tekanan lebih besar pada area punggung dan pinggang.