5 Ikan yang Bagus Dikonsumsi Ibu Hamil

JAKARTA - Selama masa kehamilan, asupan nutrisi menjadi faktor penting yang memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Salah satu sumber gizi terbaik adalah ikan, yang kaya akan protein, vitamin, serta asam lemak omega-3 seperti DHA yang berperan penting dalam perkembangan otak bayi.

Namun, tidak semua ikan aman dikonsumsi ibu hamil, terutama yang tinggi merkuri. Penting mengetahui jenis ikan apa saja yang kaya omega-3 dan bermanfaat untuk ibu hamil.

Berikut lima ikan yang relatif aman dan bermanfaat untuk ibu hamil:

1. Salmon

Ikan salmon dikenal sebagai sumber omega-3 (DHA dan EPA) yang sangat baik. Nutrisi ini membantu perkembangan otak dan mata janin. Selain itu, salmon juga mengandung vitamin D dan protein berkualitas tinggi. Pilih salmon segar atau beku, dan pastikan dimasak hingga matang sempurna.

2. Ikan lele

Lele merupakan ikan air tawar yang mudah ditemukan di Indonesia dan relatif rendah merkuri. Kandungan proteinnya tinggi serta mengandung vitamin B12 yang baik untuk pembentukan sel darah merah dan sistem saraf janin.

3. Ikan nila