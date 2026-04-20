Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Ikan yang Bagus Dikonsumsi Ibu Hamil

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |09:19 WIB
5 Ikan yang Bagus Dikonsumsi Ibu Hamil
5 Ikan yang Bagus Dikonsumsi Ibu Hamil (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Selama masa kehamilan, asupan nutrisi menjadi faktor penting yang memengaruhi kesehatan ibu dan perkembangan janin. Salah satu sumber gizi terbaik adalah ikan, yang kaya akan protein, vitamin, serta asam lemak omega-3 seperti DHA yang berperan penting dalam perkembangan otak bayi.

Namun, tidak semua ikan aman dikonsumsi ibu hamil, terutama yang tinggi merkuri. Penting mengetahui jenis ikan apa saja yang kaya omega-3 dan bermanfaat untuk ibu hamil.

Berikut lima ikan yang relatif aman dan bermanfaat untuk ibu hamil:

1. Salmon

Ikan salmon dikenal sebagai sumber omega-3 (DHA dan EPA) yang sangat baik. Nutrisi ini membantu perkembangan otak dan mata janin. Selain itu, salmon juga mengandung vitamin D dan protein berkualitas tinggi. Pilih salmon segar atau beku, dan pastikan dimasak hingga matang sempurna.

2. Ikan lele

Lele merupakan ikan air tawar yang mudah ditemukan di Indonesia dan relatif rendah merkuri. Kandungan proteinnya tinggi serta mengandung vitamin B12 yang baik untuk pembentukan sel darah merah dan sistem saraf janin.

3. Ikan nila

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement