Bolehkah Ibu Hamil Pakai Make Up saat Persalinan?

JAKARTA - Banyak ibu hamil tetap ingin tampil segar dan percaya diri saat menjalani persalinan, termasuk dengan menggunakan make up. Namun, apakah penggunaan make up saat melahirkan aman dilakukan?

Dokter Indra Tarigan menjelaskan bahwa pada dasarnya ibu hamil tetap diperbolehkan memakai make up saat persalinan, selama penggunaannya tidak berlebihan.

“Boleh asal sederhana ya bun,” ujar dr. Indra Tarigan, dikutip dari akun Instagram pribadinya.

Ia menyarankan agar ibu cukup menggunakan make up tipis dan natural. Penggunaan riasan ringan dinilai masih aman selama tidak mengganggu proses pemantauan kondisi pasien oleh tenaga medis.

Menurutnya, ibu sebaiknya menghindari penggunaan lipstik tebal, foundation berlapis, bedak berlebihan, hingga eyeliner yang terlalu tegas. Selain itu, penggunaan kuteks juga tidak disarankan saat persalinan.

Alasan Tak Boleh Pakai Makeup Tebal