Jangan Cuma Istri, Suami Juga Wajib Cek Kesuburan saat Program Hamil

JAKARTA – Saat menjalani program hamil, banyak pasangan lebih fokus memeriksakan kondisi kesehatan istri. Padahal, faktor kesuburan pria juga berperan besar dalam keberhasilan kehamilan dan menyumbang sekitar 40 hingga 50 persen kasus infertilitas pada pasangan.

Dokter spesialis obstetri dan ginekologi (obgyn), dr. Fajar Alam, mengingatkan bahwa pemeriksaan kesuburan sebaiknya dilakukan oleh kedua pasangan, bukan hanya perempuan. Menurutnya, masih banyak suami yang enggan memeriksakan diri karena merasa malu atau menganggap masalah kesuburan hanya berkaitan dengan wanita.

Melalui unggahan video di akun Instagram-nya, dr. Fajar menjelaskan bahwa suami perlu menjalani pemeriksaan kesuburan apabila pasangan telah menikah selama satu tahun, rutin berhubungan intim tanpa menggunakan alat kontrasepsi, tetapi belum juga memperoleh kehamilan.

"Kapan suami wajib diperiksa kesuburannya? Jangan hanya periksa istri saja ya. Suami juga harus diperiksa kesuburannya apabila sudah satu tahun menikah, tetapi belum juga hamil. Tanpa KB, tapi juga belum hamil," kata dr. Fajar Alam.

Kesuburan Pria

Ia menegaskan bahwa faktor kesuburan pria memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap kasus infertilitas. Karena itu, pemeriksaan sperma perlu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan yang memengaruhi peluang terjadinya kehamilan.