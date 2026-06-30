Hamil di Usia Remaja Punya Risiko Kematian Lebih Tinggi, Ini Alasannya

Hamil di Usia Remaja Punya Risiko Kematian Lebih Tinggi, Ini Alasannya (Foto: Freepik)

JAKARTA – Kehamilan pada usia remaja bukan hanya berdampak pada masa depan pendidikan, tetapi juga membawa risiko kesehatan yang jauh lebih besar bagi ibu maupun bayi. Dokter sekaligus edukator kesehatan, Adam Prabata, mengingatkan bahwa ibu hamil usia remaja memiliki risiko kematian hingga 2–5 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang hamil pada usia 20–39 tahun.

Melalui unggahannya di platform X, dr. Adam menegaskan bahwa anggapan hamil di usia sekolah lebih mudah dibandingkan melanjutkan pendidikan merupakan pandangan yang keliru. Menurutnya, remaja belum siap secara fisik, mental, maupun sosial untuk menjalani kehamilan dan mengasuh anak.

"Izin menjelaskan risiko hamil di usia sekolah ya! Tubuh remaja belum sepenuhnya matang secara fisik, mental, dan sosial untuk menghadapi kehamilan dan pengasuhan anak. Banyak yang mengira hamil, melahirkan, dan mengurus anak itu 'lebih enak' atau 'lebih ringan' daripada sekolah, padahal kenyataannya justru sebaliknya," tulisnya.

Risiko Hamil Remaja

dr. Adam kemudian menjelaskan berbagai risiko kesehatan yang dapat dialami ibu hamil usia remaja. Salah satunya adalah meningkatnya risiko komplikasi selama kehamilan hingga persalinan.

Ia menyebut ibu hamil remaja lebih berisiko mengalami tekanan darah tinggi saat hamil, perdarahan, hingga persalinan macet. Selain itu, risiko kematian pada ibu hamil usia remaja juga jauh lebih tinggi.

"Risiko kematian lebih tinggi, 2–5 kali lipat dibandingkan ibu hamil usia 20–39 tahun," tulisnya.

Dampak kehamilan di usia remaja juga dapat dirasakan oleh janin. Menurut dr. Adam, kehamilan pada usia sekolah meningkatkan risiko bayi lahir prematur.