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5 Rekomendasi Vitamin Rambut Murah Meriah Anti Rontok

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |15:05 WIB
5 Rekomendasi Vitamin Rambut Murah Meriah Anti Rontok
Ilustrasi pakai vitamin rambut. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Rambut rontok sering jadi masalah, terutama bagi kaum hawa. Rambut yang seharusnya jadi mahkota justru mengganggu penampilan dan sering bikin hilang percaya diri. Penyebabnya pun beragam, mulai dari paparan panas alat hairstyling, polusi udara, hingga kurangnya nutrisi pada kulit kepala dan batang rambut.

Tenang, merawat rambut agar kuat dan tidak mudah rontok tidak selalu harus menguras kantong kok. Banyak pilihan vitamin rambut yang affordable, efektif, dan mudah didapatkan di minimarket terdekat. Yuk, intip 5 rekomendasinya di bawah ini!

Rekomendasi Vitamin Rambut Murah Anti Rontok

1. Ellips Hair Vitamin 

Kisaran Harga: Rp13.000 – Rp35.000 (kemasan isi 6 kapsul hingga kemasan botol/jar)

Siapa yang tidak kenal dengan merek yang satu ini? Ellips Hair Vitamin Shiny Black Blister sudah lama jadi andalan banyak orang untuk perawatan harian.

Punya kandungan utama Moroccan Oil, Ginseng, dan Honey Oil tentunya sangat membantu menutrisi batang rambut yang rambut agar lebih kuat, berkilau, dan tak mudah patah saat kamu menyisir. Pakai 1 kapsul pada batang rambut dalam kondisi setengah kering sehabis keramas.

2. Lucido-L Hair Vitamin Oil

Lucido L
Lucido L Hair Oil Vitamin. (Foto: dok Instagram/Lucido L)

      
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