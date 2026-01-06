Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Alasan Rambut Rontok saat Musim Dingin, Ini 5 Tips Mengatasinya

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |12:16 WIB
Alasan Rambut Rontok saat Musim Dingin, Ini 5 Tips Mengatasinya
JAKARTA - Kerontokan rambut juga bisa dipengaruhi musim yang sedang berlangsung. Seperti saat musim dingin, yang cenderung membuat rambut lebih mudah rontok dan patah.

Udara musim dingin cenderung memiliki kelembapan rendah, yang dapat menghilangkan kelembapan alami pada kulit kepala dan helaian rambut. Hal inilah yang membuat rambut menjadi mudah kering, rapuh, dan rentan patah.

Untuk itu, para ahli dari Byrdie memberikan sejumlah tips praktis untuk menjaga rambut tetap sehat dan kuat meski di cuaca dingin:

1. Hindari Mandi dengan Air yang Terlalu Panas

Air panas yang terlalu tinggi dapat mengikis minyak alami kulit kepala dan rambut, sehingga membuat rambut menjadi lebih kering dan rapuh. Pilihlah air hangat yang nyaman saat keramas.

2. Selalu Gunakan Kondisioner yang Melembapkan

Karena udara dingin cenderung mengeringkan rambut, kondisioner jadi kunci penting. Kondisioner yang baik membantu menjaga kelembapan rambut setelah keramas, sehingga helai rambut tidak mudah patah.

3. Kurangi Penggunaan Alat Styling Panas

Blow dryer, catok, atau alat panas lainnya bisa memperparah kondisi rambut yang sudah kering. Jika perlu menggunakan alat panas, atur pada tingkat yang paling rendah dan gunakan produk yang bisa melindungi rambut dari panas.

 

Halaman:
1 2
      
