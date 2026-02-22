Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Buka Puasa dengan yang Manis, Menkes Budi: Pilih Gula Sehat atau Enak? 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 22 Februari 2026 |10:08 WIB
Buka Puasa dengan yang Manis, Menkes Budi: Pilih Gula Sehat atau Enak? 
Buka Puasa dengan yang Manis, Menkes Budi: Pilih Gula Sehat atau Enak? (Foto: IG BGS)
JAKARTA - Berbuka puasa dengan yang manis ternyata tak selamanya sehat. Itu semua tergantung manis apa yang dikonsumsi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun mengkategorikan manis, gula sehat atau manis yang enak. Maksudnya? 

Banyak yang salah kaprah mengartikan 'Berbuka dengan yang manis'. Menteri Budi menganalogikan berbuka dengan yang manis, yakni kurma dan sirup. Keduanya sama-sama manis tapi memiliki manfaat yang jauh berbeda. 10 Manfaat Makan 3 Kurma Sehari untuk Sahur dan Buka Puasa

"Yang manis itu bukan berarti sirup kental pakai es batu ya. Yang disunnahkan dan yang paling sehat secara medis adalah kurma. Manisnya pas, seratnya tinggi, dan manfaatnya luar biasa buat pencernaan," ujar Menkes Budi, dikutip dari akun instagramnya Minggu (22/2/2026). 

Saat minum sirup yang masuk ke tubuh itu hanya air dan gula pasir cair. Karena tidak ada seratnya gula itu langsung menyerap ke darah dengan sangat cepat. Kondisi ini yang bikin pankreas kerja keras dan risiko diabetes naik.

 

