HOME WOMEN HEALTH

Masyarakat Mulai Melek Gaya Hidup Sehat, Industri Obat Tradisional dan Produk Herbal Meningkat

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |22:59 WIB
Masyarakat Mulai Melek Gaya Hidup Sehat, Industri Obat Tradisional dan Produk Herbal Meningkat
JAKARTA - Industri obat tradisional dan produk herbal di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat. Didukung kekayaan biodiversitas yang termasuk terbesar di dunia, Indonesia memiliki keunggulan dalam pengembangan produk kesehatan berbasis alam. 

Pemanfaatan bahan baku lokal pun kini tidak lagi dipandang sekadar pengobatan alternatif, melainkan sebagai komoditas ekonomi bernilai tinggi bagi pasar domestik.

Penerimaan masyarakat terhadap produk herbal turut dipengaruhi oleh kemudahan akses informasi mengenai khasiat tanaman seperti jahe, kunyit, dan temulawak. Dengan proses produksi yang terstandarisasi, penggunaan bahan alami dinilai dapat meminimalkan risiko efek samping. 

Tren ini mendorong inovasi dalam berbagai bentuk produk modern, mulai dari kapsul dan cairan obat dalam hingga produk kecantikan berbasis herbal.

Namun, tantangan tetap ada. Produk herbal impor yang tidak transparan dalam pencantuman label dan komposisi masih ditemukan di pasar domestik.

      
