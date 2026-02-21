Rekomendasi Makanan Buka Puasa yang Tak Bikin Perut Kaget

JAKARTA – Setelah menahan lapar dan haus lebih dari 12 jam, tubuh membutuhkan asupan yang tepat untuk mengembalikan energi. Namun, berbuka puasa sebaiknya tidak dilakukan dengan makanan berat atau terlalu berminyak agar perut tidak “kaget”. Pilihlah menu yang ringan, mudah dicerna, dan tetap bernutrisi agar daya tahan tubuh terjaga selama Ramadan.

Menu buka puasa sehat dan lezat

1. Kurma

Kurma menjadi menu andalan saat berbuka puasa. Rasanya manis alami dan mengandung serat yang baik untuk pencernaan.

Buah ini juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah, sehingga tidak langsung memicu lonjakan gula darah secara drastis. Mengonsumsi 2–3 butir kurma saat berbuka sudah cukup untuk mengembalikan energi secara bertahap.

2. Oatmeal

Jika ingin menu ringan yang mengenyangkan, oatmeal bisa menjadi pilihan. Oatmeal kaya serat, vitamin B, zat besi, dan magnesium.

Tambahkan irisan pisang, kurma, atau kacang-kacangan agar lebih lezat dan bergizi. Menu ini membantu menjaga kadar kolesterol dan membuat perut terasa nyaman.