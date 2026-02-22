Saat Puasa Tubuh Gencarkan Sel Natural Killer, Apa Itu?

JAKARTA - Memasuki bulan Ramadan, ratusan bahkan jutaan umat Muslim di Indonesia melaksanakan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Mereka tidak makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari.

Di balik proses menahan lapar dan haus tersebut, tersimpan mekanisme biologis yang menarik. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa puasa memiliki potensi dalam membantu tubuh mendeteksi dan menghancurkan sel kanker.

Mengutip penelitian dari Sloan Kettering Institute MSK, Minggu (22/2/2026), puasa dapat melatih ulang cara kerja tubuh. Saat berpuasa, tubuh tidak hanya membakar lemak dan menyesuaikan metabolisme, tetapi juga memperkuat sel pembunuh alami yang disebut Natural Killer (NK).

Sesuai namanya, sel ini merupakan bagian dari sel darah putih yang bertugas mencari dan menghancurkan sel-sel abnormal atau rusak, seperti virus maupun cikal bakal kanker. Saat berpuasa, sel pembunuh alami ini dilaporkan lebih aktif dan tersebar ke seluruh tubuh dalam kondisi yang lebih optimal.

Selain itu, melansir National Center for Biotechnology Information (NCBI), puasa dapat mengaktifkan proses “pembersihan mandiri” sel yang disebut autofagi. Dalam kondisi ini, tubuh memanfaatkan waktu tanpa asupan makanan untuk memperbaiki dan membersihkan komponen sel yang rusak.