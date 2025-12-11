Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Erika Carlina Ungkap Perjuangan Melawan GAD dan Kerontokan Rambut

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:52 WIB
Erika Carlina Ungkap Perjuangan Melawan GAD dan Kerontokan Rambut
Erika Carlina Ungkap Perjuangan Melawan GAD dan Kerontokan Rambut (Foto: Okezone)
JAKARTA - Artis Erika Carlina membuka lembar baru dalam hidupnya dengan mengungkap perjuangan berat yang selama ini jarang terlihat publik. Di balik senyum cerianya, ia ternyata sedang berjuang melawan generalized anxiety disorder (GAD), gangguan kecemasan yang membuat penderitanya dipenuhi rasa takut dan khawatir tanpa alasan yang jelas.

“Aku bisa tiba-tiba panik atau sesak napas saat ngobrol biasa saja,” cerita Erika saat ditemui di Superb Clinic, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Rasa cemas yang datang tanpa permisi itu begitu kuat hingga memengaruhi kondisi fisiknya. Stres yang menumpuk membuat rambutnya rontok parah. Empat titik botak muncul di kepalanya—sesuatu yang membuatnya kaget dan terpukul. Namun, Erika memilih untuk bangkit dan tidak menyerah.

Dengan pendampingan dokter spesialis dan psikiater, kondisi mentalnya perlahan membaik. Ia belajar mengenali pemicu kecemasan, menemukan ritme baru, dan kembali mendapatkan rasa kendali atas dirinya sendiri.

Perjalanannya tidak berhenti di situ. Erika kini juga mencoba teknologi terbaru bernama Exomind, sebuah metode terapi modern yang dirancang untuk membantu pengidap kecemasan menenangkan pikiran serta mengatur emosi. Ia berharap inovasi ini dapat menjadi pelengkap yang membuat kondisi mentalnya semakin stabil.

